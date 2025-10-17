Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, ο Ηρακλής θα έχει στην διάθεση του ολόκληρο το Καυτανζόγλειο για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ Β΄.

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι στην αναμέτρηση του Σαββάτου (18/10) με τον ΠΑΟΚ Β' στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League 2, ο κόσμος θα έχει στην διάθεση του ολόκληρο το Καυτανζόγλειο δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους φιλάθλους να στηρίξουν από κοντά την ομάδα.

Ο Ηρακλής θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα του γηπέδου και έτσι η χωρητικότητα του γηπέδου θα αναδιαμορφωθεί από 12.000 σε 28.000 συνολικές θέσεις. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας αφήσει πίσω την Νίκη Βόλου και θέλει να έχει στο πλεύρο της τον κόσμο της για να παραμείνει κυρίαρχος της βαθμολγίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει ότι από το Σάββατο 18/10 το Καυτανζόγλειο Στάδιο θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.



Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα μας από τις κερκίδες του ιστορικού μας γηπέδου.



Όλοι στο πλευρό του ΗΡΑΚΛΗ!».