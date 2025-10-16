Η Νίκη Βόλου προχωρά δυναμικά στην αναβάθμιση των υποδομών της. Ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο κτίριο δίπλα στο γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς» μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο χώρο για την πρώτη ομάδα.

Η Νίκη Βόλου κάνει… μεταμόρφωση! Το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ δίπλα στο γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς» έγινε πλέον ένας πλήρως λειτουργικός χώρος για την ομάδα. Από το καλοκαίρι γίνονται συνεχείς εργασίες και η νέα αίθουσα χρησιμοποιήθηκε ήδη την Τρίτη 15/10 για βίντεοανάλυση.

Ο χώρος θα συνεχίσει να αναμορφώνεται, ώστε να γίνει ακόμα πιο σύγχρονος για την πρώτη ομάδα και τις ακαδημίες. Ένα μεγάλο βήμα για την καθημερινότητα των παικτών, που πλέον έχουν ένα μέρος όπου μπορούν να δουλέψουν, να αναλύσουν και να ξεκουραστούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου, με μία σημαντική επένδυση και με συνεχείς εργασίες από το καλοκαίρι, κατάφερε να μετατρέψει ένα εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες κτίσμα, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, δίπλα στο γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς», σε ένα απόλυτα λειτουργικό χώρο εργασίας και αναψυχής για την πρώτη ομάδα!

Οι εργασίες, φυσικά, θα συνεχιστούν, με στόχο την πλήρη αναμόρφωση των υποδομών της ομάδας, η οποία είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινότητας της πρώτης ομάδας και των ακαδημιών ποδοσφαίρου του συλλόγου μας!»