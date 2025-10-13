Παπαδόπουλος: «Δεν μπορεί κάποιοι διαιτητές να παίζουν με τις καριέρες μας, είμαι 30 χρόνια στα γήπεδα και ζητάω σεβασμό»

Ο Σούλης Παπαδόπουλος με δήλωση του στη σελίδα της Μαρκό εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία (και) στον αγώνα με την Ελλάς Σύρου.

Για ακόμα ένα παιχνίδι η πλευρά της Μαρκό έχει διαιτητικά παράπονα. Ο προπονητής των νεοφώτιστων Σούλης Παπαδόπουλος με δήλωση του στην επίσημη σελίδα της ομάδας εξέφρασε την αγανάκτηση του για τη διαιτησία στον πρόσφατο αγώνα με την Ελλάς Σύρου, τονίζοντας πως αποβλήθηκε χωρίς λόγο.

Η δήλωση του Σούλη Παπαδόπουλου

Μετά την ισοπαλία της ομάδας μας με σκορ 1-1 απέναντι στην Ελλάς Σύρου, για την 5η αγωνιστική της Super League 2, ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, προέβη στις παρακάτω δηλώσεις:

«Ήταν ένα κλασικό παιχνίδι Super League 2, παρά το γεγονός ότι αναμετρήθηκαν δύο νεοφώτιστες ομάδες. Και η Ελλάς Σύρου και εμείς είμαστε από τις καλές ομάδες της κατηγορίας - αυτό, βέβαια, δεν ξέρω αν αρέσει σε κάποιους.

Δεν θέλω να σταθώ στο αν ήμασταν καλύτεροι. Ήμασταν καλύτεροι και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με καλό προπονητή, με ιδέες και ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Τον γνωρίζω προσωπικά.

Ήμασταν διαβασμένοι και, εκτός από τη μία φάση στην οποία δεχτήκαμε το γκολ, δεν απειληθήκαμε περαιτέρω, γιατί οι παίκτες μου εφάρμοσαν το πλάνο μας εξαιρετικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου είχαμε αρκετές τελικές και πολλές στατικές φάσεις, τις οποίες δουλεύουμε πολύ. Δεν τα καταφέραμε, δυστυχώς».

Στη συνέχεια, ο προπονητής της ομάδας στάθηκε σε ζητήματα διαιτησίας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του:

«Θέλω να σταθώ σε κάτι που δεν μου αρέσει, αλλά νιώθω ότι πρέπει. Η διαιτησία. Το ποδόσφαιρο πρέπει να το βοηθήσουμε όλοι, δεν είναι σωστό να ασχολούμαστε συνεχώς με τους διαιτητές. Όμως, ειλικρινά, στενοχωριέμαι όταν βλέπω τους παίκτες μου να φεύγουν απογοητευμένοι και να μου λένε "Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να μιλήσετε".

Δεν γίνεται να παίζουμε στην Καρδίτσα με τη Λάρισα και να μας δίνουν συγχαρητήρια για την εικόνα μας. Να βγαίνει δημόσια ο κύριος Χιμένεθ και να δηλώνει πως η Μαρκό, αν συνεχίσει έτσι, θα έχει πολύ καλή πορεία. Να κερδίζουμε εκτός έδρας το Αιγάλεω, να παίρνουμε ισοπαλία με τον Πανιώνιο χωρίς προπονητή στον πάγκο - επειδή κάποιος ήθελε να είμαι τιμωρημένος - και να παίζουμε 11 εναντίον 14.

Κόντρα στην Ελλάς Σύρου αποβλήθηκα χωρίς λόγο. Αν είχα κάνει κάτι, θα το παραδεχόμουν. Όμως δεν έκανα απολύτως τίποτα για να τιμωρηθώ. Μετά τον Πανιώνιο είπαμε ότι η διαιτησία ήταν "ντεφορμέ". Τώρα, πρέπει να βρω άλλον τίτλο για να περιγράψω αυτό που ζήσαμε.

Σε κάθε παιχνίδι, ο πάγκος μας δέχεται ανελέητα κάρτες. Οι προπονητές αλλάζουν πολύ γρήγορα, βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο. Ίσως ήρθε η ώρα κάποιοι να αλλάζουν και τους διαιτητές το ίδιο γρήγορα».

Ο Σούλης Παπαδόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συνολική εικόνα της ομάδας και στην επένδυση που έχει γίνει:

«Δεν μπορεί κάποιοι διαιτητές να παίζουν με τις καριέρες μας - και κυρίως με τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών. Η Μαρκό είναι μια ομάδα που έχει ανεβεί επίπεδο σε όλους τους τομείς, με τον πρόεδρό μας να έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση.

Δεν με ενδιαφέρει που χάσαμε δύο βαθμούς. Είμαστε καλή ομάδα και θα τους πάρουμε αλλού. Αυτό που με προβληματίζει είναι πως νιώθουμε ότι έχουν πέσει όλοι πάνω μας - χωρίς να καταλαβαίνουμε το "γιατί".

Βγάζω το καπέλο στους ποδοσφαιριστές μου. Δεν χάνουν, δεν λυγίζουν, δεν μασάνε. Άλλη ομάδα, στη θέση τους, θα είχε καταρρεύσει».

Κλείνοντας, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα:

«Ζητάω σεβασμό. Είμαι 30 χρόνια στα γήπεδα. Αν κάνω λάθος, να τιμωρηθώ. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να παίζει με την καριέρα και τη ζωή κανενός. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας που μας στηρίζει. Και θα συνεχίσει να μας στηρίζει, γιατί η Μαρκό παρουσιάζει ποδόσφαιρο που αξίζει να βλέπει ο κόσμος».