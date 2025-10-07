Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε το Αιγάλεω με τους «κυανόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 22χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού, Φέλιχ Νζουανγκό για τον οποίο η Γιουβέντους πριν τρία χρόνια είχε δαπανήσει 3 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει.

Η προσπάθεια ενίσχυσης στο Αιγάλεω συνεχίζεται με τους «κυανόλευκους» να αποκτούν τον 22χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό, Φέλιχ Νζουανγκό. Για τον συγκεκριμένο παίκτη μάλιστα η Γιουβέντους πριν τρία χρόνια είχε δαπανήσει 3 εκατομμύρια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Félix Victor Anlong Nzouango Bikien.

Ο 22χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός (γεννημένος στις 7 Ιανουαρίου 2003), ύψους 1.88 μ., προέρχεται από τη Beerschot του Βελγίου, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Juventus Next Gen και τις ακαδημίες της Juventus.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις Amiens SC και Creil, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας (U16, U17, U19, U20).

Ο Félix είναι ένας ποδοσφαιριστής με εξαιρετικά φυσικά προσόντα, υψηλό ποδοσφαιρικό IQ και εμπειρίες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Καλωσορίζουμε τον Félix στην οικογένεια του Αιγάλεω και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!»