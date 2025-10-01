O Γιάννης Λουκίνας με τα δυο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας έφτασε τα 150 επαγγελματικά τέρματα και η Νίκη Βόλου αποθέωσε τον αρχηγό της.

Ο Γιάννης Λουκίνας έχει μπει «καυτός» στην τρέχουσα σεζόν, καθώς σε τρεις αγωνιστικές της Super League 2 έχει σκοράρει τρία γκολ. Ο αρχηγός της Νίκης Βόλου βρήκε δις το δρόμο προς τα δίχτυα στο θεσσαλικό ντέρμπι με την Αναγέννηση Καρδίτσας (0-3) και πέτυχε ακόμα ένα ορόσημο, καθώς έφτασε τα 150 επαγγελματικά γκολ!

Ο 34χρονος φορ σκοράρει εδώ και 15 διαδοχικές σεζόν, έχοντας 6 στη Super League, 15 στο Κύπελλο Ελλάδας, 1 σε μπαράζ ανόδου στη Γ' Εθνική και 128 σε επίπεδο Super League 2, όντας «σεσημασμένος» σκόρερ στην κατηγορία, έχοντας βγει δις κορυφαίος σκόρερ, ενώ τη σεζόν 2023-24 πανηγύρισε την άνοδο με την Athens Kallithea.

Η Νίκη Βόλου με ανάρτηση της «υποκλίθηκε» στον αρχηγός της με... αφίσα καταζητούμενου για το «έγκλημα» των 150 γκολ. Φυσικά η έμπνευση ήταν από το nickname «Λούκι Λουκ», ενώ τη διετία 2022-24... πυροβολούσε στο «Ελ Πάσο».

Η ανάρτηση της Νίκης Βόλου

«WANTED

Crime: 150 League goals

Καταζητείται δεινός Έλληνας σκόρερ, με το παρατσούκλι «Λούκι Λουκ», ο οποίος με δύο ακόμα τέρματά του, την περασμένη Κυριακή (28/9), στην Καρδίτσα, έφτασε τα 150 γκολ πρωταθλήματος, σε όλες τις εγχώριες επαγγελματικές κατηγορίες!

Μπορείτε να βοηθήσετε;

ΥΓ: Συγχαρητήρια για το φανταστικό επίτευγμα, Γιάννη Λουκίνα! ».