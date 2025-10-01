Λουκίνας: Η αποθεωτική ανάρτηση της Νίκης Βόλου για τα 150 γκολ του
Ο Γιάννης Λουκίνας έχει μπει «καυτός» στην τρέχουσα σεζόν, καθώς σε τρεις αγωνιστικές της Super League 2 έχει σκοράρει τρία γκολ. Ο αρχηγός της Νίκης Βόλου βρήκε δις το δρόμο προς τα δίχτυα στο θεσσαλικό ντέρμπι με την Αναγέννηση Καρδίτσας (0-3) και πέτυχε ακόμα ένα ορόσημο, καθώς έφτασε τα 150 επαγγελματικά γκολ!
Ο 34χρονος φορ σκοράρει εδώ και 15 διαδοχικές σεζόν, έχοντας 6 στη Super League, 15 στο Κύπελλο Ελλάδας, 1 σε μπαράζ ανόδου στη Γ' Εθνική και 128 σε επίπεδο Super League 2, όντας «σεσημασμένος» σκόρερ στην κατηγορία, έχοντας βγει δις κορυφαίος σκόρερ, ενώ τη σεζόν 2023-24 πανηγύρισε την άνοδο με την Athens Kallithea.
Η Νίκη Βόλου με ανάρτηση της «υποκλίθηκε» στον αρχηγός της με... αφίσα καταζητούμενου για το «έγκλημα» των 150 γκολ. Φυσικά η έμπνευση ήταν από το nickname «Λούκι Λουκ», ενώ τη διετία 2022-24... πυροβολούσε στο «Ελ Πάσο».
Η ανάρτηση της Νίκης Βόλου
«WANTED
Crime: 150 League goals
Καταζητείται δεινός Έλληνας σκόρερ, με το παρατσούκλι «Λούκι Λουκ», ο οποίος με δύο ακόμα τέρματά του, την περασμένη Κυριακή (28/9), στην Καρδίτσα, έφτασε τα 150 γκολ πρωταθλήματος, σε όλες τις εγχώριες επαγγελματικές κατηγορίες!
Μπορείτε να βοηθήσετε;
ΥΓ: Συγχαρητήρια για το φανταστικό επίτευγμα, Γιάννη Λουκίνα! ».
