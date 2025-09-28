Ηρακλής: «Πήραμε μήνυμα από τον διαιτητή ότι αρχίζουν τα περσινά»

Η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε ανακοίνωση για την παρουσία του κόσμου στο ματς με τον Καμπανιακό και τη διαιτησία.

Ο Ηρακλής πήρε σπουδαία νίκη στο γήπεδο του Μακεδονικού επί του Καμπανιακού με 1-0.

Ο «γηραιός», λοιπόν, πέτυχε στη Super League 2 τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο και σ' αυτή την προσπάθεια είχε και τη συμπαράσταση πολλών οπαδών του. Η διοίκηση του Ηρακλή εξέδωσε ανακοίνωση κι ευχαρίστησε τον κόσμο, αλλά εξέφρασε και τα παράπονά της για τη διαιτησία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ευχαριστεί τους 5.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο του Μακεδονικού για τη βοήθεια που έδωσαν με τη φωνή τους στην ομάδα μας και κυρίως για την ψυχραιμία τους, καθώς με τα συνθήματά τους κινήθηκαν με κόσμια συμπεριφορά.

Ήταν ψύχραιμοι για μια ακόμη φορά απέναντι στην κακή διαιτησία που υπήρξε σήμερα, σε ένα παιχνίδι όπου ο καλύτερος Ηρακλής δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, σημείωσε μόνο ένα γκολ και πήρε το μήνυμα από τον διαιτητή του αγώνα ότι αρχίζουν πάλι τα περσινά με τα παράξενα σφυρίγματα και τις κατάφωρες αδικίες εις βάρος της ομάδας μας».