Στον Πανιώνιο ο Γιούτο Ανζάι

Ακόμη μία κίνηση έκανε ο Πανιώνιος υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο με τον Ιάπωνα Γιούτο Ανζάι.

Μεταγραφή από την μακρινή Ιαπωνία για τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι» ανακοίνωσαν την προσθήκη του Γιούτο Ανζάι, ο οποίος ήταν ελεύθερος από τις αρχές του Απριλίου και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κιότο Σάνγκα. Την περασμένη σεζόν εκείνος έκανε μόλις μία συμμετοχή με την φανέλα της ιαπωνικής ομάδας.

Ο 20χρονος αριστερός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την απόκτηση του Yuto Anzai, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο Yuto, γεννημένος στις 25 Απριλίου 2005, θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ιαπωνικού ποδοσφαίρου. Αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός και ξεκίνησε την καριέρα του στην Shoshi HS, μετρώντας 23 συμμετοχές, 5 γκολ και 1 ασίστ. Η εξαιρετική του παρουσία του άνοιξε τον δρόμο για την Kyoto Sanga, όπου κατέγραψε 12 συμμετοχές και 1 γκολ, ξεχωρίζοντας με την απόδοσή του. Με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ μας με νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική, ο Yuto Anzai έρχεται στον Πανιώνιο για να προσθέσει ποιότητα και δυναμισμό στα άκρα της επίθεσης.

Yuto, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!»