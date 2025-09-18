Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας για την Ηλιούπολη, με την ομάδα των νοτίων προαστίων να ανακοινώνει την αλλαγή σκυτάλης τονίζοντας πως εκκρεμεί η έγκριση μεταβίβασης από την ΕΕΑ.

Σε νέα εποχή μπαίνει η Ηλιούπολη με την ομάδα των νοτίων προαστίων να αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Συγκεκριμένα την ομάδα απέκτησε η εταιρία Aitherium Green Solutions, ενώ το μόνο που μένει είναι η έγκριση μεταβίβασης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από την κατασκευαστική εταιρεία Aitherium Green Solutions.

Τις προσεχείς ημέρες θα κατατεθεί ο σχετικός φάκελος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να ληφθεί η απαιτούμενη άδεια και να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία μεταβίβασης.

Παράλληλα, εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος θα ανακοινωθεί και η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Τσιλήρας».