Ηλιούπολη: Νέα εποχή στο ιδιοκτησιακό, ποιοι αναλαμβάνουν
Σε νέα εποχή μπαίνει η Ηλιούπολη με την ομάδα των νοτίων προαστίων να αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Συγκεκριμένα την ομάδα απέκτησε η εταιρία Aitherium Green Solutions, ενώ το μόνο που μένει είναι η έγκριση μεταβίβασης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από την κατασκευαστική εταιρεία Aitherium Green Solutions.
Τις προσεχείς ημέρες θα κατατεθεί ο σχετικός φάκελος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να ληφθεί η απαιτούμενη άδεια και να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία μεταβίβασης.
Παράλληλα, εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος θα ανακοινωθεί και η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Αντώνης Τσιλήρας».
