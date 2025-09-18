Με το βλέμμα στο μέλλον ο Πανιώνιος έκανε γνωστή την προφορική συμφωνία με τον 20χρονο Ιάπωνα ακραίο επιθετικό, Γιούτο Ανζάι.

Ακόμα μία προσθήκη για τον Πανιώνιο με τους «κυανέρυθρους» να κοιτάζουν όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον της ομάδας. Πάνω σε αυτή την λογική υπήρξε και προφορική συμφωνία με τον 20χρονο Ιάπωνα ακραίο επιθετικό, Γιούτο Ανζάι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «κυανέρυθρων» έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την προφορική συμφωνία της με τον Ιάπωνα ποδοσφαιριστή Yuto Anzai για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο 20χρονος ακραίος επιθετικός είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ιαπωνίας και τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η φετινή πρωτοπόρος του Ιαπωνικού Πρωταθλήματος Κιότο Σάνγκα, με την οποία συμπλήρωσε 12 συμμετοχές και ένα γκολ.

Ο 20χρονος Ιάπωνας έφτασε σήμερα στη χώρα μας, αύριο αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα μας.