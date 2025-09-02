Μαρτσούκος στο Gazzettα:«Αυτά θέλω να αλλάξω στην Superleague 2»

Ο πρόεδρος της SuperLeague 2, Πέτρος Μαρτσούκος μίλησε στο Gazzetta για τα πρωταθλήματα του Νότιου και του Βόρειου όμιλου.

Στις διαφορές που υπάρχουν στην ποιότητα των ομάδων, από αγωνιστικής πλευράς, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της SuperLeague 2, μιλώντας στο Gazzetta...

Αρχικά, πώς βλέπετε το επίπεδο φέτος με την ποιότητα των ομάδων;

-Οι ομάδες φέτος, ειδικά στον Νότιο όμιλο, έχουν ενισχυθεί πάρα πάρα πολύ και θα υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στον Βορρά, από τις κινήσεις που βλέπω ξεχωρίζουν ως πρωταθλητές μεταγραφών 3-4 ομάδες.

Θεωρείτε ότι κάθε χρόνο το επίπεδο βελτιώνεται;

-Αυτό θα μας το πείτε εσείς, ως δημοσιογράφος και με βάση τα ακούσματα που έχετε από τον κόσμο

Η αλήθεια είναι πως ναι βλέπουμε διαφορά στην ποιότητα αγωνιστικά, ωστόσο είναι κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να διαχειριστείτε καλύτερα αυτή τη σεζόν;

- Ναι, τα οικονομικά έσοδα των ομάδων, δηλαδή τα έσοδα που θα παίρνουν οι ομάδες και από έναν χορηγό αλλά και από τον τηλεοπτικό πάροχο, αυτά πρέπει να αυξηθούν.