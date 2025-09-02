Μαρτσούκος στο Gazzettα:«Αυτά θέλω να αλλάξω στην Superleague 2»
Στις διαφορές που υπάρχουν στην ποιότητα των ομάδων, από αγωνιστικής πλευράς, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της SuperLeague 2, μιλώντας στο Gazzetta...
Αρχικά, πώς βλέπετε το επίπεδο φέτος με την ποιότητα των ομάδων;
-Οι ομάδες φέτος, ειδικά στον Νότιο όμιλο, έχουν ενισχυθεί πάρα πάρα πολύ και θα υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στον Βορρά, από τις κινήσεις που βλέπω ξεχωρίζουν ως πρωταθλητές μεταγραφών 3-4 ομάδες.
Θεωρείτε ότι κάθε χρόνο το επίπεδο βελτιώνεται;
-Αυτό θα μας το πείτε εσείς, ως δημοσιογράφος και με βάση τα ακούσματα που έχετε από τον κόσμο
Η αλήθεια είναι πως ναι βλέπουμε διαφορά στην ποιότητα αγωνιστικά, ωστόσο είναι κάτι που θεωρείτε ότι πρέπει να διαχειριστείτε καλύτερα αυτή τη σεζόν;
- Ναι, τα οικονομικά έσοδα των ομάδων, δηλαδή τα έσοδα που θα παίρνουν οι ομάδες και από έναν χορηγό αλλά και από τον τηλεοπτικό πάροχο, αυτά πρέπει να αυξηθούν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.