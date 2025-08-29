Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την λύση συνεργασίας με δύο ποδοσφαιριστές της.

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος και Χάγκαν Φρίμπονγκ, δεν ανήκουν πλέον στην Καλαμάτα καθώς ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας τους. Και οι δυο αποχωρήσεις από την «Μαύρη θύελλα» ήταν κοινή συναινέσει, με την διοίκηση να τους ευχαριστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας: «Ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο.

Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε υγεία και καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου!»

«Ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Χάγκαν Φρίμπονγκ

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χάγκαν Φρίμπονγκ.

Χάγκαν, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε υγεία και καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου!»