Ελλάς Σύριου, μεταγραφές: Πήραν Κοντογιάννη οι νεοφώτιστοι
Η Ελλάς Σύρου ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Super League 2, με τους; Συριανούς να συνεχίζουν τις μεταγραφές προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν τον στόχο της παραμονής. Τελευταίο απόκτημα είναι ο Βαγγέλης Κοντογιάννης.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα έχει ως εξής: «Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Βαγγέλη Κοντογιάννη.
Ο Βαγγέλης είναι γέννημα-θρέμμα του Παναιτωλικού, με σημαντική πορεία στις Κ17, Κ19, αλλά και στην ανδρική ομάδα. Έχει αγωνιστεί επίσης στον Παναγρινιακό, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023/24 αγωνίστηκε στη Β’ Κατηγορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου με τον Διγενή Ύψωνα, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και κρατώντας την εστία του ανέπαφη σε 11 αγώνες.
Την περίοδο 2024/25 φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, επίσης στη Β’ Κατηγορία Κύπρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2022/23 πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις στη Super League 1 με τον Παναιτωλικό.
Καλωσορίζουμε θερμά τον Βαγγέλη στην οικογένεια της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.