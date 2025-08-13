Η ενίσχυση της Ελλάς Σύρου συνεχίζεται με τους νεοφώτιστους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα, Βαγγέλη Κοντογιάννη.

Η Ελλάς Σύρου ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Super League 2, με τους; Συριανούς να συνεχίζουν τις μεταγραφές προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν τον στόχο της παραμονής. Τελευταίο απόκτημα είναι ο Βαγγέλης Κοντογιάννης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα έχει ως εξής: «Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Βαγγέλη Κοντογιάννη.

Ο Βαγγέλης είναι γέννημα-θρέμμα του Παναιτωλικού, με σημαντική πορεία στις Κ17, Κ19, αλλά και στην ανδρική ομάδα. Έχει αγωνιστεί επίσης στον Παναγρινιακό, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023/24 αγωνίστηκε στη Β’ Κατηγορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου με τον Διγενή Ύψωνα, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και κρατώντας την εστία του ανέπαφη σε 11 αγώνες.

Την περίοδο 2024/25 φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, επίσης στη Β’ Κατηγορία Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2022/23 πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις στη Super League 1 με τον Παναιτωλικό.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Βαγγέλη στην οικογένεια της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας».