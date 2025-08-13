Ακόμη μια προσθήκη για την ομάδα των Κυκλάδων, που ενισχύθηκε κάτω από τα δοκάρια με τον Βαγγέλη Κοντογίαννη.

Στην Ελλάς Σύρου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βαγγέλης Κοντογιάννης, αφού οι νησιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα.

Η ομάδα των Κυκλάδων στην προσπάθειά της να σταθεί επάξια στη Super League 2, στην οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της, απέκτησε ένα «γέννημα-θρέμμα» παίκτη του Παναιτωλικού, με τον οποίο μάλιστα έχει καταγράψει και 2 συμμετοχές στη Super League.

Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:

Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Βαγγέλη Κοντογιάννη.

Ο Βαγγέλης είναι γέννημα-θρέμμα του Παναιτωλικού, με σημαντική πορεία στις Κ17, Κ19, αλλά και στην ανδρική ομάδα. Έχει αγωνιστεί επίσης στον Παναγρινιακό, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023/24 αγωνίστηκε στη Β’ Κατηγορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου με τον Διγενή Ύψωνα, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και κρατώντας την εστία του ανέπαφη σε 11 αγώνες.

Την περίοδο 2024/25 φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, επίσης στη Β’ Κατηγορία Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 2022/23 πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις στη Super League 1 με τον Παναιτωλικό.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Βαγγέλη στην οικογένεια της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.