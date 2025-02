Super League 2 για τον Βρούτση: «Η ανταπόκριση του στο χρόνιο αίτημά μας αποδεικνύει ότι είναι ένας άνθρωπος των έργων»

Ο Γιάννης Βρούτσης έδωσε το παρών στην κλήρωση της Super League 2 και η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τον ευχαριστεί για τη βοήθειά του ως Υπουργός Αθλητισμού.

Η Διοργανώτρια Αρχή της Super League 2 ήθελε να σταθεί όχι μόνο στην παρουσία του Γιάννη Βρούτση στην κλήρωση των Play Off και Play Out αλλά και στη βοήθειά του προς την κατηγορία και τις ομάδες φυσικά. Η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει: «Με την πραγματοποίηση της κλήρωσης των Play Off και Play Out, 2024-2025, το Πρωτάθλημα της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας της χώρας, μπαίνει στην πιο κρίσιμη και πιο συναρπαστική του φάση.

Η παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση στη σημερινή εκδήλωση, ήρθε να πιστοποιήσει την -για πρώτη φορά- ειλικρινή πρόθεση της Πολιτείας να επιλύσει χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες φιλάθλους και εκατοντάδες επαγγελματίες με τις οικογένειές τους.

Η ανταπόκριση του στο χρόνιο αίτημά μας για αποκατάσταση της αδικίας που αφορά στην κατανομή του ποσοστού φορολόγησης του στοιχήματος, αποδεικνύει ότι είναι ένας άνθρωπος των έργων, των πράξεών και όχι των υποσχέσεων.

Μέσα από την καθημερινή, διαρκή και αγαστή συνεργασία με έναν Υπουργό που αποδεικνύει ότι εργάζεται καθημερινά για να φέρει τομές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είμαστε σίγουροι ότι το πρωτάθλημά μας, θα προσφέρει όχι μόνο φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια, σπάνιες συγκινήσεις σε όλους τους υγιείς φιλάθλους».