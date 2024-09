Νεκρός στα 46 του άλλοτε παίκτης της Παναχαϊκής και της Άρσεναλ (vid)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 46 ετών άφησε ο Φαμπιάν Καμπαγιέρο, ο οποίος είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Παναχαϊκής αλλά και της Άρσεναλ στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Θλίψη στο ποδόσφαιρο της Παραγουάης έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Φαμπιάν Καμπαγιέρο, άλλοτε ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και της Άρσεναλ.

Ο γεννημένης στην Αργεντινή στράικερ έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου πως έχασε τη ζωή του μόλις σε ηλικία 46 ετών, με τις πληροφορίες από την πατρίδα του να αναφέρουν πως ο επονομαζόμενος κι ως «Τάισον» κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου σάλας με τους φίλους του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Καμπαγιέρο ξεκίνησε με μεγάλη προοπτική την καριέρα του αφού τη σεζόν 1998-99 έγινε παίκτης της Άρσεναλ, με την οποία κατέγραψε συνολικά τρεις συμμετοχές, μία εκ των οποίων στην Premier League κόντρα στη Μίντλεσμπρο. Οι Κανονιέρηδες δεν ξέχασαν τον πρώην παίκτη τους παρά το πολύ σύντομο διάστημα της παρουσίας του και ευχήθηκαν συλλυπητήρια μέσω του επίσημου λογαριασμού τους:

Everyone at the club is deeply saddened to hear of the sudden passing of our former player, Fabian Caballero.



Our thoughts are with his family and friends at this time pic.twitter.com/fGoILgAZT0