Ο Μπάμπης Κωστούλας άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη κόντρα στον Γιούχτα για τον Ολυμπιακό Β' και μάλιστα το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Ολυμπιακός Β' κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Γιούχτα για τον Νότιο όμιλο της Superleague 2 και να ανέβει στη βαθμολογία, με τον Μπάμπη Κωστούλα να κλέβει την παράσταση όταν άνοιξε το σκορ.

Συγκεκριμένα στο 20ο λεπτό, ο 17χρονος φορ έκανε μία εντυπωσιακή ενέργεια έξω από την περιοχή, κουβάλησε την μπάλα μέχρι να βρει ανοιχτό χώρο και μόλις το κατάφερε, νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε με ένα εντυπωσιακό σουτ, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του.

🔴⚪️🇬🇷 What a goal! Remember the name: Charalampos Kostoulas!@olyfcacademy pic.twitter.com/TTtnRcec9a