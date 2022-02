Αλμασάρι: «Θα δώσω τα πάντα για αυτούς τους παθιασμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού»

Ο Μεσάρι Αλμασάρι έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Ολυμπιακού και ενώ προορίζεται για τη β' ομάδα.

Ο Αλσαμάρι ειδικότερα σχολίασε μετά την ένταξή του στο δυναμικό του Ολυμπιακού : «Είμαι χαρούμενος που έκλεισα στον Ολυμπιακό. Η χώρα είναι απίστευτη και φοβερή και οι φίλαθλοι απίστευτα παθιασμένοι. Θα δώσω τα πάντα για αυτούς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να αρχίσω τη δουλειά».

First words of @MsharyAlmshhry as @olympiacosfc player SaudiFutureFalcons pic.twitter.com/IxJXcHQq7G