Ο Δημήτρης Γούτας υπέστη ρήξη χιαστού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Εξαιρετικά άτυχος ο Δημήτρης Γούτας, καθώς στην αναμέτρηση της Γκεντσλερμπιρλιγκι κόντρα στην Κόνιασπορ υπέστη σοβαρό τραυματισμό και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Έλληνας αμυντικός, διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη χιαστού με τη τουρκική ομάδα να ανακοινώνει πως ο 32χρονος στόπερ τίθεται οριστικά εκτός και δεν θα αγωνιστεί ξανά για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο αρχηγός της τουρκικής ομάδας αποκτήθηκε από την Γκεντσλερμπιρλιγκι το καλοκαίρι του 2025, αποτελεί βασικό πυλώνα του συλλόγου. Ο σοβαρότατος τραυματισμός του δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον του στην ομάδα καθώς το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να μείνει ελεύθερος.

Η ανακοίνωση της Γκεντσλερμπιρλιγκ:

«Στην 9η αγωνιστική της Trendyol Süper Lig, ο αρχηγός της ομάδας μας, Δημήτρης Γούτας, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο 30ό λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Tümosan Konyaspor, λόγω τραυματισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Ευχόμαστε περαστικά στον αρχηγό μας, Δημήτρη Γούτα, ο οποίος ξεχωρίζει για τη μαχητικότητά του στην άμυνα της ομάδας μας, την αποφασιστικότητά του στον αγωνιστικό χώρο και τις ηγετικές του ικανότητες.

Ο αρχηγός μας έχει κερδίσει την εκτίμηση ολόκληρης της οικογένειας του συλλόγου με την προσπάθεια που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα για την ερυθρόμαυρη φανέλα και με την αξία που έχει προσφέρει στην ομάδα μας. Ευχόμαστε να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιστρέψει στα γήπεδα πιο δυνατός από ποτέ.

Είμαστε δίπλα σου, αρχηγέ! Ευχόμαστε να σε δούμε ξανά στους αγωνιστικούς χώρους το συντομότερο δυνατό!»