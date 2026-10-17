Κυζιρίδης: Βγάζει μάτια στην Τουρκία, ασίστ στη νίκη της Τσόρουμ
Σε τρομερή φόρμα εξακολουθεί να βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος μοίρασε μια ακόμη ασίστ στη νίκη της Τσόρουμ κόντρα στη Ρίζεσπορ (2-1) για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
Ο Έλληνας εξτρεμ ο οποίος βγάζει μάτια με τη φανέλα της νεοφώτιστης, διέσχισε όλο το γήπεδο και «σέρβιρε» τον Μουκόκο στο 80' ο οποίος με δυνατό πλασέ έγραψε το 2-1 και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Η ομάδα του Κυζιρίδη βρέθηκε να χάνει, καθώς οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 32' και στο 38' ο Ούντερ σκόραρε και έφερε την ισορροπία.
O 26χρονος μέχρι στιγμής έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 4 φορές, ένω έχει μοιράσει ισάριθμες ασίστ.
Δείτε την ασίστ του Κυζιρίδη:
⚽ @mislicom ile maçın golü! 🔴⚫ Youssoufa Moukoko, Arca Çorum FK formasıyla ilk golünü buluyor! 📌 Kazanmanın tutkusu #MisliyleMisli’de! https://t.co/AF7ipWsfRs— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 16, 2026
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