Άκρως παραγωγικός συνεχίζει να είναι ο... δικός μας Αλέξανδρος Κυζιρίδης με τη φανέλα της Τσόρουμ, «σερβίροντας» μια ακόμη ασιστ.

Σε τρομερή φόρμα εξακολουθεί να βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος μοίρασε μια ακόμη ασίστ στη νίκη της Τσόρουμ κόντρα στη Ρίζεσπορ (2-1) για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας εξτρεμ ο οποίος βγάζει μάτια με τη φανέλα της νεοφώτιστης, διέσχισε όλο το γήπεδο και «σέρβιρε» τον Μουκόκο στο 80' ο οποίος με δυνατό πλασέ έγραψε το 2-1 και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Η ομάδα του Κυζιρίδη βρέθηκε να χάνει, καθώς οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 32' και στο 38' ο Ούντερ σκόραρε και έφερε την ισορροπία.

O 26χρονος μέχρι στιγμής έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 4 φορές, ένω έχει μοιράσει ισάριθμες ασίστ.

Δείτε την ασίστ του Κυζιρίδη: