Κυζιρίδης: Σκόραρε ξανά στο διπλό της Τσορούμ (vid)
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσε ξανά, βρίσκοντας δίχτυα για τέταρτη φορά στις πρώτες πέντε συμμετοχές του με την Τσορούμ για το Τουρκικό πρωτάθλημα.
Η ομάδα του 26χρονου διεθνή απέδρασε από την έδρα της Γκαζιαντέπ με 3-0, με τον Έλληνα εξτρέμ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης στο 60ό λεπτό. Ο Κυζιρίδης βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.
Ο Έλληνας εξτέμ μετρά τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε πέντε αγώνες και τη νίκη αυτή η Τσορούμ έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, έπειτα από επτά αγωνιστικές.
Δείτε το γκολ:
GOL | Gaziantep FK 0-2 Çorum FK ⚽️ 60' Kyziridis https://t.co/IpqvBPzEdW— Aninda Goller (@anindagoller22) October 11, 2026
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