Κυζιρίδης: Σκόραρε ξανά στο διπλό της Τσορούμ (vid)

Μάρθα Χωριανοπούλου
Κυζιρίδης: Σκόραρε ξανά στο διπλό της Τσορούμ (vid)

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Να εντυπωσιάζει συνεχίζει ο Κυζιρίδης που σκόραρε ξανά για την Τσορούμ στην 7η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσε ξανά, βρίσκοντας δίχτυα για τέταρτη φορά στις πρώτες πέντε συμμετοχές του με την Τσορούμ για το Τουρκικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του 26χρονου διεθνή απέδρασε από την έδρα της Γκαζιαντέπ με 3-0, με τον Έλληνα εξτρέμ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης στο 60ό λεπτό. Ο Κυζιρίδης βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Ο Έλληνας εξτέμ μετρά τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε πέντε αγώνες και τη νίκη αυτή η Τσορούμ έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, έπειτα από επτά αγωνιστικές.

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Δείτε το γκολ:

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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