Παρά το δυναμικό ξεκίνημα, η Τσόρουμ του Αλέξανδρου Κυζιρίδη προχώρησε σε αλλαγή προπονητή και ο εκλεκτός της είναι ο άλλοτε σπουδαίος φορ, Μπουράκ Γιλμάζ.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα (7 βαθμούς σε 6 αγωνιστικές), η Τσόρουμ του Αλέξανδρου Κυζιρίδη αποφάσισε να απομακρύνει τον Ουγκούρ Ουτσάρ, με τον οποίο ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια και να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο εκλεκτός της διοίκησης είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, που πλέον έχει ακολουθήσει τον δρόμο της προπονητικής και βρισκόταν μέχρι πρόσφατα στην Γκαζιαντέπ.

Ο λόγος για τον Μπουράκ Γιλμάζ, υπό του οποίου τις οδηγίες θα αγωνίζεται ο Έλληνας εξτρέμ. Ο 41χρονος κόουτς έχει δώσει τα χέρια για τριετές συμβόλαιο με τη διοίκηση της Τσόρουμ και αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά.

Ο ίδιος ήταν 77 φορές διεθνής με την Τουρκία έχοντας απολογισμό 31 γκολ ενώ στην καριέρα του μέτρησε 278 τέρματα σε 609 επίσημες συμμετοχές με ομάδες όπως η Γαλατασαράι, η Φενέρμπαχτσε, η Τραμπζονσπόρ, η Μπεσίκτας, η Λιλ και η Αντάλιασπορ.