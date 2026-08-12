Συνελήφθη ηγετικό στέλεχος των Ultras της Γαλατασαράι: Τι του κατασχέθηκε (vid)
Στη σύλληψη ενός εκ των ηγετικών μορφών των οργανωμένων οπαδών της Γαλατασαράι προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές, με αφορμή κατηγορίες για παραβίαση των 14 και 15 του «Νόμου περί Πρόληψης της Βίας και της Διατάραξης της Τάξης στον Αθλητισμό», καθώς και για «κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών», «οργανωμένη απάτη στη μαύρη αγορά εισιτηρίων» και «δημόσια διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών».
Ο λόγος για τον Σεμπαετίν Σιρίν, που είναι ο ιστορικός ηγέτης των UltrAslan (του μεγαλύτερου συνδέσμου οπαδών της Γαλατά), συνελήφθη, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα περίπου 8.5 ωρών στο σπίτι του.
Εκεί, σύμφωνα με τα μέσα της χώρας, κατασχέθηκαν μετρητά ύψους άνω των 1.3 εκατομμυρίων δολαρίων και 840 χιλιάδων ευρώ, καθώς και ποσότητες χρυσού και κοσμημάτων, διάφορα νομίσματα, ένα πιστόλι, πυρομαχικά και τέσσερα αλεξίσφαιρα γιλέκα.
Πάντως, μετά τη σύλληψή του την Κυριακή (9/8), αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως κατ'οίκον περιορισμό και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin, sağlık kontrolü için sevk edildiği sırada:— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 11, 2026
“Sayın Öcalan’a özgürlük” dedi.
Şirin daha sonra adliyeye sevk olacak. https://t.co/8cvQjlV2gA pic.twitter.com/V09PDouJ9j
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