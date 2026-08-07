Γαλατάσαραϊ: Διακαής πόθος της «Τσιμ Μπομ» ο Μαρτινέλι
Η «Τσιμ Μπομ» θέλει να κάνει το... μπαμ με τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι! Ο Νικολό Σκίρα αναφέρει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε δίαυλο επικοινωνίας με την Άρσεναλ για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.
Ο 25χρονος παίκτης έχει συμβόλαιο με τους Gunners έως το 2027 αλλά προς το παρόν δεν έχει κάποια πρόταση επέκτασης από τους Πρωταθλητές Αγγλίας και η ομάδα της Πόλης θέλει να μπει... σφήνα.
Η Γαλατά θα προσπαθήσει να τον κάνει «δικό» της από αυτό το καλοκαίρι για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, την πλευρά του παίκτη έχουν προσεγγίσει κι άλλες ομάδες από την Ισπανία και την Ιταλία.
#Galatasaray have opened talks with #Arsenal to try to sign Gabriel #Martinelli. His contract with #AFC expires in 2027 and there is no agreement to extend, as of now. So Gala will try to sign him during this summer. Martinelli has been also approached by La Liga and SerieA Clubs— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.