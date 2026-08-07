Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, η Γαλατάσαραϊ θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον Μαρτινέλι και έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με την Άρσεναλ.

Η «Τσιμ Μπομ» θέλει να κάνει το... μπαμ με τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι! Ο Νικολό Σκίρα αναφέρει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε δίαυλο επικοινωνίας με την Άρσεναλ για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Ο 25χρονος παίκτης έχει συμβόλαιο με τους Gunners έως το 2027 αλλά προς το παρόν δεν έχει κάποια πρόταση επέκτασης από τους Πρωταθλητές Αγγλίας και η ομάδα της Πόλης θέλει να μπει... σφήνα.

Η Γαλατά θα προσπαθήσει να τον κάνει «δικό» της από αυτό το καλοκαίρι για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες, την πλευρά του παίκτη έχουν προσεγγίσει κι άλλες ομάδες από την Ισπανία και την Ιταλία.