Η Τραμπζονσπόρ πυροδότησε και επίσημα τη βόμβα Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε τον Αιγύπτιο σταρ.

Στην Τραμπζονσπόρ με «σάρκα και οστά» ο Μοχάμεντ Σαλάχ! Ο σύλλογος της Τραπεζούντας ανακοίνωσε τον «Φαραώ» για τα επόμενα δύο χρόνια ως ελεύθερη μεταγραφή.

Ο πρώην σταρ της Λίβερπουλ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη (05/08) και υπέγραψε έως το 2028, με ετήσιες αποδοχές που αγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του.