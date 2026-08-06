Σαλάχ: Ανακοινώθηκε από την Τραμπζονσπόρ

Σαλάχ: Ανακοινώθηκε από την Τραμπζονσπόρ

Γιώργος Σακελλάρης
Σαλάχ: Ανακοινώθηκε από την Τραμπζονσπόρ

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Η Τραμπζονσπόρ πυροδότησε και επίσημα τη βόμβα Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε τον Αιγύπτιο σταρ.

Στην Τραμπζονσπόρ με «σάρκα και οστά» ο Μοχάμεντ Σαλάχ! Ο σύλλογος της Τραπεζούντας ανακοίνωσε τον «Φαραώ» για τα επόμενα δύο χρόνια ως ελεύθερη μεταγραφή.

Ο πρώην σταρ της Λίβερπουλ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη (05/08) και υπέγραψε έως το 2028, με ετήσιες αποδοχές που αγγίζουν τα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του.

     

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