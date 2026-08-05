Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αφίχθη στην Τουρκία για λογαριασμό της Τραμπζονσπόρ και στην υποδοχή του επικράτησε το... αδιαχώρητο από τους φιλάθλους του συλλόγου της Τραπεζούντας.

Η Τραμπζονσπόρ έκανε το «μπαμ» με τον Σαλάχ και οι οπαδοί της υποδέχθηκαν τον Αιγύπτιο με τεράστιο ενθουσιασμό! Εκατοντάδες φίλοι της ομάδας της Τραπεζούντας πλημμύρισαν το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την άφιξη του 34χρονου σταρ, χωρίς να υπολογίσουν την απόσταση.

Ο Αιγύπτιος άσος που άφησε τη Λίβερπουλ έπειτα από 9 σερί χρόνια επιτυχιών, τίτλων και ρεκόρ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, που τον καλωσόρισε με ένα όμορφο video.

Στα 34 του χρόνια ο «Φαραώ» υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών ως ελεύθερος, ενώ πολλαπλά ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του! Όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ επέλεξε να φοράει το νούμερο «61».

Οι οπαδοί της νέας του ομάδας δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τη μεγάλη μεταγραφή και καλωσόρισαν τον Αφρικανό εξτρέμ με ιδιαίτερα ένθερμο τρόπο.

Δείτε τα videos:

❤️💙 The moment Mohamed Salah (34) arrived in Türkiye to sign for Trabzonspor! 🇪🇬🇹🇷✨ pic.twitter.com/Qz6ZILo9Hf August 5, 2026

🔴🔵Muhammed Salah, Trabzonspor'a imza atmak için İstanbul'da 🛩️ pic.twitter.com/LM7uo1VIV8 — TRT Spor (@trtspor) August 5, 2026