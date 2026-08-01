Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Τραμπζονσπόρ προσφέρει μυθικό συμβόλαιο στον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι το δίχως άλλο το πιο «καυτό» όνομα των free agents που κυκλοφορούν στην ποδοσφαιρική αγορά αυτό το καλοκαίρι.

Ο Αιγύπτιος σταρ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ ύστερα από 9 χρόνια γεμάτα ρεκόρ, γκολ, τίτλους και επιτυχίες, ωστόσο έχουμε φτάσει στην 1η Αυγούστου και ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Παρότι τις περασμένες ημέρες δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συμφωνία με την Μπεσίκτας, τις τελευταίες ώρες στο κόλπο έχει μπει δυναμικά και η Τραμπζονσπόρ. Η τουρκική ομάδα φέρεται να προσφέρει ένα μυθικό, διετές συμβόλαιο στον «Φαραώ», προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Όπως αναφέρει ο Γιαγκίζ Σαμπουτσόγλου, του προσφέρεται deal με ετήσιες απολαβές ύψους 17 εκατ. ευρώ, με τον 33χρονο άμεσα να αποφασίζει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη.