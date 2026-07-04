Νέο επεισόδιο στο σίριαλ της ζωής του Μάουρο Ικάρντι με δημοσιεύματα από την Αργεντινή να αναφέρουν πως χώρισε με τη σύντροφο του, επειδή βρήκε μηνύματα με άλλη.

Ο Μάουρο Ικάρντι ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο των ΜΜΕ της Αργεντινής, με τις φήμες γύρω από την προσωπική του ζωή να παίρνουν νέα διάσταση και αυτή τη φορά όχι για το... σίριαλ με τη Γουάντα Νάρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ένταση στη σχέση του με την Τσίνα Σουάρες, η οποία φέρεται να είδε μηνύματα του ποδοσφαιριστή σε άλλη γυναίκα με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα. Από εκεί και πέρα τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους στις ζωές τους. Την ίδια ώρα, η Εκατερίνα Οχέδα έχει παραδεχτεί δημόσια ότι δεχόταν μηνύματα από τον Ικάρντι.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στο παρασκήνιο επανέρχεται και το όνομα της Γουάντα Νάρα, με τα σχετικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ενημερώθηκε για την κατάσταση μέσω των παιδιών της.

