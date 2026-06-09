Μέχρι πρότινος παράγοντας της Φενέρμπαχτσε αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αποκτηθεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να έχει διαμηνύσει εδώ και μήνες ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, ομάδες από κάθε ήπειρο έχουν ασχοληθεί με την περίπτωσή του και η Φενέρμπαχτσε είναι μία εξ αυτών. Στον τουρκικό σύλλογο διενεργήθηκαν αυτές τις μέρες εκλογές, με τον Αζίζ Γιλντιρίμ να εξασφαλίζει την προεδρία επιστρέφοντας μετά από οκτώ χρόνια στον σύλλογο, με το ενδεχόμενο να αποκτηθεί ο Αιγύπτιος σταρ να παραμένει ανοιχτό.

Μάλιστα, ο μέχρι πρότινος ποδοσφαιρικός διευθυντής του κλαμπ, ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του πως το έδαφος είναι ουσιαστικά στρωμένο! Μιλώντας στη Sabah, ο Ερτάν Τορουνογκιουλάρι εξήγησε πως «ο Σαλάχ είναι θετικός στο να έρθει στην Τουρκία, οι συναντήσεις που είχαμε μαζί του ήταν εξαιρετικά θετικές. Βρήκαμε κοινό έδαφος μαζί του για πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού. Αν η νέα διοίκηση το θέλει, πιστεύω ότι ο Σαλάχ θα φορέσει τη φανέλα της Φενέρ. Θα ήμασταν χαρούμενοι να δουλέψουμε μαζί με τους νέους διοικούντες για τις διαπραγματεύσεις».

«Αν είναι μεγάλη ανάγκη, θα τον πάρουμε»

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν τις εκλογές, ο μετέπειτα νικητής Γιλντιρίμ είχε κληθεί να σχολιάσει τη φημολογία αναφορικά με τη μεταγραφή του Σαλάχ και είχε πει πως «ο Μοχάμεντ Σαλάχ θέλει ετήσιο μισθό 20 εκατομμύρια ευρώ, με τους φόρους, πάει 30. Θέλει τριετές συμβόλαιο, δηλαδή 90 εκατομμύρια. Αν είναι μεγάλη ανάγκη, θα τον πάρουμε. Η ποδοσφαιρική μας επιτροπή θα αποφασίσει γι' αυτό».

