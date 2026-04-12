Γαλατασαράι: Συγκλονιστικό VIDEO για τον Λουτσέσκου
Η Γαλατασαράι δε ξεχνάει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και την προσφορά του στην ομάδα και το απέδειξε γι' άλλη μια φορά, με σχετικό video.
Στην αναμέτρηση με την Κοτσαέλισπορ, η ομάδα της Πόλης έπαιξε στα matrix του γηπέδου ένα συγκινητικό video για τις στιγμές που χάρισε ο πολύπειρος Ρουμάνος τεχνικός, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών.
Υπενθυμίζουμε πως ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, κατέκτησε με την Τσιμ Μπομ το Ευρωπαϊκό Super Cup του 2000 κερδίζοντας τη Ρεάλ με 2-1 και έναν χρόνο αργότερα έφτασε στα προημιτελικά του Champions League, ενώ πανηγύρισε και το πρωτάθλημα.
Οι οπαδοί της Γαλατά σε σχετικό πανό έγραψαν... «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!»
Galatasaray - Kocaelispor maçında Mircea Lucescu anıldı. 🚨— dori (@lafolsunhakli) April 12, 2026
Real Madrid’i devirerek UEFA Süper Kupa’yı getiren adam.
💥15. şampiyonluğun mimarı.
Bu takım onun için sahaya çıkıyor bugün!
Huzur içinde uyu Lucescu… 🦁 #GSvKOC #GSvKS
pic.twitter.com/AR51U267xW
