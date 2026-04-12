Δείτε το βίντεο της Γαλατασαράι προς τιμήν του Ρουμάνου τεχνικού Μιρτσέα Λουτσέσκου, που δέθηκε όσο λίγοι με την Τσιμ Μπομ.

Η Γαλατασαράι δε ξεχνάει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και την προσφορά του στην ομάδα και το απέδειξε γι' άλλη μια φορά, με σχετικό video.

Στην αναμέτρηση με την Κοτσαέλισπορ, η ομάδα της Πόλης έπαιξε στα matrix του γηπέδου ένα συγκινητικό video για τις στιγμές που χάρισε ο πολύπειρος Ρουμάνος τεχνικός, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών.

Υπενθυμίζουμε πως ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, κατέκτησε με την Τσιμ Μπομ το Ευρωπαϊκό Super Cup του 2000 κερδίζοντας τη Ρεάλ με 2-1 και έναν χρόνο αργότερα έφτασε στα προημιτελικά του Champions League, ενώ πανηγύρισε και το πρωτάθλημα.

Οι οπαδοί της Γαλατά σε σχετικό πανό έγραψαν... «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!»