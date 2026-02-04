ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε από την Καϊσέρισπορ ο Τσάλοφ
Στην Καϊσέρισπορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φέντορ Τσάλοφ. Ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά και την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, οπότε κρίθηκε πως ήταν καλύτερο να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Η επιλογή που βρέθηκε την προκειμένη στιγμή ήταν εκείνη της Καϊσέρισπορ, που είχε ενδιαφερθεί και στο παρελθόν για κείνον. Ο Τσάλοφ παραχωρήθηκε έτσι δανεικός στην τουρκική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι, με τη συμφωνία να μην συμπεριλαμβάνει κάποια οψιόν αγοράς.
Fedor Chalov ile Kulübümüz arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.February 4, 2026
Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/st5JQo0JfC
Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν με τη φανέλα του «δικεφάλου του βορρά» πραγματοποίησε 24 συμμετοχές σκοράροντας τρία γκολ και δίνοντας μία ασίστ για κάτι παραπάνω από 950 λεπτά.
