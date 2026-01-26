Ο Γιάννης Παπανικολάου δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης της Ρίζεσπορ κόντρα στην Αλάνιασπορ, με την ομάδα του να διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία.

Η Ρίζεσπορ υποδέχθηκε χθες (25/01) στην έδρα της την Αλάνιασπορ στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Super League Τουρκίας, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1 σε έναν αγώνα, όπου οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες από την αρχή της αναμέτρησης εξαιτίας της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε ο Γιάννης Παπανικολάου.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας μέσος αντίκρισε τη κόκκινη μόλις στο 6ο λεπτό του παιχνιδιού για αντικανονικό φάουλ σε αντίπαλο παίκτη, μία απόφαση που εξόργισε τόσο την ομάδα του όσο και τους φιλάθλους στη κερκίδα, κυρίως επειδή η σκληρότητα του φάουλ δεν δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση την αποβολή.

Τα παράπονα βέβαια της Ρίζεσπορ δεν σταμάτησαν εκεί. Οι γηπεδούχοι είδαν το γκολ του πρώην ερυθρόλευκου Λάτσι στο 62' και με το σκορ στο 0-0, να ακυρώνεται για Offside, σε μία φάση αρκετά οριακή, σε σημείο που χρειάστηκε η επέμβαση του VAR για να παρθεί η τελική απόφαση.

Çaykur Rizespor’un iptal edilen golü size ofsayt mı?



Çaykur Rizespor’un 62. Dakikada Laci ile bulduğu gol maçın hakemi Halil Umut Meler’in VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sizce gol ofsayt mı? pic.twitter.com/CtHKLev3Sq — olay53 (@olay53rize) January 25, 2026

Όλα αυτά οδήγησαν τον σύλλογο από τη Ριζούντα να εκδόσει μία ανακοίνωση μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στην οποία μίλησε με αιχμηρά λόγια για την διαιτησία, αλλά και την ποιότητα του πρωταθλήματος, ξεκινώντας με τη φράση «Μία σκοτεινή νύχτα για το τουρκικό ποδόσφαιρο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρίζεσπορ:

ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

Το σενάριο είναι ξανά το ίδιο.

Το θράσος σας να ξεκαθαριστούν οι λογαριασμοί σας μέσω της Çaykur Rizespor…

Μια πρωτοφανής απόφαση για κόκκινη κάρτα στο 6ο λεπτό. Επιπλέον, μια επιχείρηση μετατροπής του πρώτου φάουλ του αγώνα σε κόκκινη κάρτα με την ταχύτητα ενός αθλητή.



Σαν να μην έφταναν αυτά, ο διαιτητής VAR, Onur Özütoprak, που ήταν τόσο αναστατωμένος όσο και οι οπαδοί της Alanyaspor για το γκολ που πετύχαμε στο 66ο λεπτό, επεμβαίνει και, σκεπτόμενος «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ούτως ή άλλως», κατασρέφει την ποιότητα του αγώνα καλώντας τον διαιτητή στο VAR. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗ!

Όχι μόνο η κοινότητα της Rizespor, αλλά και όλο το αθλητικό κοινό είναι σοκαρισμένο. Η πιο συχνά γραμμένη πρόταση στα τηλέφωνα είναι: «Έγινε άλλη μια επιχείρηση εναντίον της Çaykur Rizespor». Σε αυτό το σημείο, το πιο έντονο συναίσθημα είναι ο θυμός, ακολουθούμενος από την απογοήτευση. Μια ομάδα αποφασισμένη να κάνει την Çaykur Rizespor να πληρώσει το τίμημα στον δικό της φανταστικό κόσμο. Αν νομίζετε ότι είμαστε πράοι και ήπιοι, πλανάστε. Θα έρθει η μέρα που τα πράγματα θα αλλάξουν...