Βαριά καμπάνα στους δυο παίκτες της Φενέρ που είχαν επιτεθεί σε βάρος στελέχους της Γαλατάσαραϊ, καθώς το δικαστήριο τους τιμώρησε με φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή!

Τα ντέρμπι στην Τουρκία μεταξύ Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε πολλές φορές αποκτούν άγρια τροπή κι επεισοδιακό χαρακτήρα, όμως όσα συνέβησαν πίσω στον Μάιο του 2024 λίγο έλειψε να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Οι δυο ομάδες είχαν κονταροχτυπηθεί τότε στην στην προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τη Φενέρ να επικρατεί 1-0 και να αναβάλει τη στέψη της αντιπάλου της, η οποία τελικά κατέκτησε τον τίτλο στην τελευταία «στροφή».

Μετά το φινάλε του ντέρμπι ωστόσο επικράτησαν σκηνές χάους, με δυο ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε να επιτίθενται και να χτυπούν τον διευθυντή του γηπέδου της «Τσιμ-Μπομ», Αλί Τσελικιράν.

Ο λόγος για τον Ολλανδό αμυντικό, Τζέιντεν Ουστερβόλντε, και τον Τούρκο μεσοεπιθετικό, Μερτ Χακάν Γιαντάς, οι οποίοι δυο χρόνια αργότερα κρίθηκαν ένοχη για επίθεση εις βάρος του στελε΄χους της Γαλατά και τιμωρήθηκαν με φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Από τα χτυπήματα ο Τσελικιράν είχε υποστεί κάταγμα στον αυχένα σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών που τον εξέτασαν, με τη γνωμάτευσή τους να συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία.

