Τρελαίνει κόσμο η Φενέρ: Μετά τον Γκεντουζί, φουλάρει για Λούκμαν με απίθανο συμβόλαιο και Καντέ!

Ο τουρκικός σύλλογος έχει πάρει... φόρα στο μεταγραφικό παζάρι και δείχνει διατεθειμένος να προβεί σε δυο ακόμη δυνατές προσθήκες!

Το όνομα Ενγκολό Καντέ αλλά και εκείνο του Αντεμόλα Λούκμαν βρίσκονται για τα καλά στο μεταγραφικό προσκήνιο της Φενέρμπαχτσε, που δείχνει... καυτή στο τρέχον παζάρι του Ιανουαρίου.

Ο τουρκικός σύλλογος που πρόσφατα απέκτησε τον Ματέο Γκεντουζί από τη Λάτσιο για περίπου 29 εκατ. ευρώ, φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει δυναμικά σε αυτή την μεταγραφική περίοδο και να προσφέρει στον Ντομένικο Τεντέσκο ό,τι καλύτερο μπορεί προκειμένου να κατακτήσει την κορυφή του πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα, τη δεδομένη στιγμή ο Νιγηριανός στράικερ της Αταλάντα αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, με τους «μπεργκαμάσκι» πλέον πιο... διαλλακτικούς αναφορικά με ενδεχόμενη πώλησή του. Σημειώνεται δε πως οι προσωπικοί όροι με τον 28χρονο δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο, καθώς ετοιμάζεται συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 9 εκατ. ευρώ.

Πέραν του Λούκμαν όμως, και όπως σημειώνει ο Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, οι διοικούντες του συλλόγου ετοιμάζονται για ένα ακόμη «μπαμ», ονόματι Ενγκολό Καντέ. Ο Γάλλος χαφ που αγωνίζεται στην Αλ Ιτιχάντ αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο και μάλιστα βάσει των ρεπορτάζ θα υπάρξει συνάντηση των Τούρκων με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, προκειμένου η κατάσταση να προχωρήσει άμεσα.