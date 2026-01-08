Όλοι σήμερα θα ήθελαν να είναι οπαδοί της Φενέρ: Οι αφίξεις μεταγραφών που είναι προγραμματισμένες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Οι φίλοι του συλλόγου της γειτονικής χώρας είναι έτοιμη για μια σπουδαία ημέρα γεμάτη μεταγραφικές αφίξεις.

Μπορεί το όνομα του Νάντο Ντε Κολό να ξεχωρίζει από το σημερινό (8/1) «μενού» αφίξεων που περιμένουν στη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο η λίστα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα.

Ο Τουρκικός σύλλογος αρχικά υποδέχεται τον Ματέο Γκεντουζί, ο οποίος αποχώρησε από την Λάτσιο και συνεχίζει στην τουρκική λίγκα, με το deal των δυο συλλόγων να φτάνει στα 29 εκατ. ευρώ, μαζί με ορισμένα μπόνους.

Αργότερα μέσα στην ημέρα θα αφιχθεί και ο Ντε Κολό, με τον 38χρονο Γάλλο πόιντ γκαρντ να επιστρέφει στη Φενέρ ύστερα από μια τριετία στην πατρίδα του και τη Βιλερμπάν. Υπάρχει όμως και τρίτη «υποδοχή».

Ο λόγος για τον Μερτ Γκιουνόκ, τον 36χρονο τερματοφύλακα που αγωνιζόταν σε έναν εκ των βασικών ανταγωνιστών, την Μπεσίκτας από το 2021. Ο Γκιουνόκ έμεινε ελεύθερος και στη Φενέρ δεν έχασαν χρόνο, τον «έκλεισαν» αμέσως, με τον ίδιο να έχει περάσει ιατρικά και να απομένουν απλώς τα τυπικά για την ανακοίνωσή του!