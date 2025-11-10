Νέος σεισμός στην Τουρκία γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων στοιχημάτων, με την Ομοσπονδία να κατονομάζει 1.024 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και 27 της πρώτης κατηγορίας!

Οι μετασεισμοί που έχουν διαδεχτεί το σκάνδαλο παράνομων στοιχημάτων από διαιτητές, ποδοσφαιριστές και παράγοντες συνεχίζουν να συνταράσσουν το ποδόσφαιρο της Τουρκίας. Τις τελευταίες ημέρες οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στη γειτονική χώρα, με τις έρευνες πλέον να εστιάζουν στους ποδοσφαιριστές των επαγγελματικών κατηγοριών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Συγκεκριμένα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τουρκίας κατονόμασε συνολικά 1.024 επαγγελματίες παίκτες που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, με 27 εξ αυτών μάλιστα να αγωνίζονται σε ομάδες της πρώτης κατηγορίας!

Από δυο ποδοσφαιριστές μετρούν οι Γαλατάσαραϊ και Μπεσίκτας, με όλα τα ονόματα να βρίσκονται πλέον στην λίστα που ανακοίνωσε η TFF. Σύμφωνα με το Άρθρο 57 των κανονισμών της Τουρκικής Ομοσπονδίας, οι ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν με τιμωρία αποκλεισμού από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα για τρεις μήνες έως και για έναν ολόκληρο χρόνο.

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις αποφασίστηκε η αναβολή των αγώνων της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας για δυο εβδομάδες, ενώ η αγωνιστική δράση θα συνεχιστεί κανονικά στις πρώτες δυο κατηγορίες.

Παράλληλα τονίζεται πως οι Τούρκοι έχουν απευθυνθεί στη FIFA ώστε να πάρουν έξτρα δυο εβδομάδες στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου προκειμένου οι ομάδες να καλύψουν τα κενά στα ρόστερ τους.