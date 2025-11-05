«Η Γαλατάσαραϊ θέλει δανεικό τον Μέσι πριν το Μουντιάλ!»
Πρώτα ήταν οι Σαουδάραβες, σειρά φαίνεται πως παίρνουν οι Τούρκοι! Όλο και περισσότεροι συνδέονται με την περίπτωση του Λιονέλ Μέσι ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με δημοσίευμα από την Τουρκία να προσθέτει αισίως στο κάδρο τη Γαλατάσαραϊ!
Η «Fotomac» συγκεκριμένα υποστηρίζει πως οι διοικούντες του τουρκικού συλλόγου θέλουν να κλείσουν τον Μέσι δανεικό για τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της σεζόν στο MLS, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα για να πείσουν τον Αργεντινό πως θα βρίσκεται στην ιδεατή αγωνιστική κατάσταση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την Αργεντινή.
Η αμερικανική λίγκα άλλωστε ολοκληρώνεται τον επόμενο Φεβρουάριο, με πρόσφατα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως η πλευρά του Μέσι είχε προσεγγίσει τη Σαουδική Αραβία προκειμένου ο Αργεντινός να μετακομίσει προσωρινά στη Saudi Pro League για να διατηρήσει τη φόρμα του ενόψει του Μουντιάλ.
Οι Σαουδάραβες βέβαια μπορεί να αρνήθηκαν (όπως τουλάχιστον εκείνοι υποστηρίζουν), αλλά το ίδιο δεν ισχύει για τη Γαλατάσαραϊ... Θυμίζουμε πάντως ότι ο Μέσι έχει δεσμευτεί κι επίσημα στην Ίντερ Μαϊάμι, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ έως το 2028.
