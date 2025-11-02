Tο δράμα Νάρα – Ικάρντι συνεχίζεται για μια...ροζ Louis Vuitton!

Το σίριαλ «Γουάντα Νάρα - Μάουρο Ικάρντι» συνεχίζει να απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και μια... τσάντα ήταν η αφορμή για νέα επεισόδια.

Ικάρντι και Νάρα έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, παρ’ όλα αυτά, οι δημόσιες αιχμές και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ τους δεν έχουν σταματήσει. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής ζει πλέον στην Κωνσταντινούπολη, καθώς αγωνίζεται στη Γαλατασαράι, έχοντας στο πλευρό του τον νέο του έρωτα, την Τσίνα Σουάρεζ.

Η Γουάντα Νάρα δείχνει να τρέφει έντονη αντιπάθεια προς τη νέα σύντροφο του πρώην της και δεν χάνει ευκαιρία να το δείξει δημόσια. Πρόσφατα, ο Ικάρντι χάρισε στην Τσίνα ένα πολυτελές δώρο, μια συλλεκτική ροζ τσάντα «Louis Vuitton», συνοδευόμενο από ένα χειρόγραφο σημείωμα: «Το να πραγματοποιώ την επιθυμία σου να αποκτήσεις αυτή τη μικρή ροζ τσάντα με γεμίζει χαρά, γιατί το καλύτερο δώρο για μένα είναι να σε βλέπω να χαμογελάς και να σε έχω κοντά μου. Σ’ αγαπώ».

Η Σουάρεζ ανάρτησε στα social media το δώρο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Γουάντα Νάρα, αφού ο ποδοσφαιριστής φέρεται να ξέχασε τα γενέθλια της κόρης τους. «Είσαι με κάποιον που δυστυχώς δεν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος άνθρωπος ή πατέρας», έγραψε η Νάρα στα social media και συνέχισε: «Δεν βρήκες χρόνο να στείλεις στην Ιζαμπέλα ούτε ένα μήνυμα για τα γενέθλιά της, δεν ήσουν δίπλα της. Της χάλασες τη μέρα λέγοντάς της στο τηλέφωνο ότι βρισκόσουν με κάποια στην Ιταλία».

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Φραντσέσκα και την Ιζαμπέλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γουάντα Νάρα διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή από τσάντες, με τη «Louis Vuitton» να είναι η αγαπημένη της μάρκα.