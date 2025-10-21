Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, μετά την αποχώρησή του από την Τσέλσι, φέρεται να ετοιμάζει είσοδο στο τουρκικό ποδόσφαιρο μέσω έμμεσης συνεργασίας ή επενδυτικής συμμετοχής στη Γαλατασαράι.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Ρομάν Αμπράμοβιτς, που οδήγησε την Τσέλσι στην πιο επιτυχημένη εποχή της πριν εξαναγκαστεί να την πουλήσει το 2022, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου στο τουρκικό ποδόσφαιρο μέσω μιας μεγάλης επένδυσης στη Γαλατασαράι.

Οι Τούρκοι επιμένουν και τονίζουν πως ο Ρώσος ολιγάρχης σχεδιάζει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη και να γίνει ένας από τους σημαντικότερους μετόχους του συλλόγου. Ο Αμπράμοβιτς εισήλθε για πρώτη φορά στον κόσμο του ποδοσφαίρου το 2003, με την εξαγορά της Τσέλσι. Κατά τη σχεδόν 20ετη θητεία του ως ιδιοκτήτης, ο σύλλογος κατέκτησε μεταξύ άλλων πέντε τίτλους στην Premier League, δύο Champions League μετατρέποντας τoυς Μπλε σε παγκόσμια δύναμη. Η στήριξή του άλλαξε ριζικά το οικονομικό τοπίο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την εποχή των πανάκριβων μεταγραφών και των σύγχρονων μοντέλων διοίκησης συλλόγων.

Το 2022, ο Αμπράμοβιτς πούλησε την Τσέλσι έναντι 5,69 δισ. ευρώ, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έκτοτε, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός του ποδοσφαιρικού προσκηνίου, επικεντρωμένος σε ιδιωτικές επενδύσεις και φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Μετά την επιβολή των κυρώσεων, έγινε επίσης γνωστός στην Τουρκία, καθώς το 2022 νοίκιασε μια παραθαλάσσια έπαυλη στον Βόσπορο, η οποία αργότερα φέρεται να αγοράστηκε από τον Χάμντι Ουλουκάγια, ιδιοκτήτη της αμερικανικής εταιρείας γιαουρτιών Chobani.

Πώς μπορεί ο Αμπράμοβιτς να επενδύσει στη Γαλατασαράι;

Αν και οι αναφορές υποστηρίζουν ότι ο Αμπράμοβιτς σκοπεύει να αγοράσει μετοχές και να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Γαλατασαράι, μια τέτοια κίνηση αντιμετωπίζει νομικούς και θεσμικούς περιορισμούς.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο οντότητα Γαλατασαράι Sportif A.Ş. ελέγχεται από το Ίδρυμα της Γαλατά και όχι από ιδιωτική εταιρεία. Το μοντέλο ιδιοκτησίας του συλλόγου βασίζεται στα μέλη και όχι σε εταιρική μετοχική δομή, πράγμα που σημαίνει ότι τα περιουσιακά του στοιχεία δεν μπορούν να πουληθούν σε ιδιώτες ή εξωτερικούς επενδυτές, εκτός αν το ίδιο το ίδρυμα το αποφασίσει.

Για να συμμετάσχει οικονομικά, ο Αμπράμοβιτς θα πρέπει πιθανότατα να επιδιώξει έμμεσες μορφές συνεργασίας, όπως χορηγίες, συνεργασίες υποδομών ή κοινοπραξίες μέσω των εμπορικών θυγατρικών του συλλόγου, παρά άμεση μετοχική επένδυση.