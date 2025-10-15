Φενέρμπαχτσε: Θέλει τον Μπενζεμά ενόψει Ιανουαρίου
Βαδίζοντας στα 38 χρόνια ζωής, ο Καρίμ Μπενζεμά παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ, έστω και αν πλέον βρίσκεται σε... χαμηλότερο επίπεδο, αγωνιζόμενος στη Saudi Pro League με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ.
Ωστόσο, αυτή του η ικανότητα στο σκοράρισμα, σε συνδυασμό με την ηγετική φυσιογνωμία που διαθέτει, δεν περνούν απαρατήρητα από ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Μια από τις ομάδες που δείχνει «ζεστό» ενδιαφέρον, είναι η Φενέρμπαχτσε.
Δείτε ΕπίσηςΒαλμπουενά για Μπενζεμά: «Ήθελε να με βλάψει με το sex tape, αλλά δεν του κρατάω κακία»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να κάνει την υπέρβαση και να προσφέρει στον Ντομένικο Τεντέσκο τον Γάλλο επιθετικό, που στη Σαουδική Αραβία αμείβεται με το ασύλληπτο ποσό των 50 εκατ. ευρώ ετησίως! Ωστόσο, το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2026 και, σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, δεδομένα το κασέ του θα... πέσει.
🚨 Fenerbahçe are going to do everything they can to attract Karim Benzema to the club this January! 🤯🇹🇷— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2025
(Source: @fotomac) pic.twitter.com/BVHRVw76bc
Με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ ο Μπενζεμά μετράει 41 γκολ και 17 ασίστ σε 66 συμμετοχές από το 2023 που μετακόμισε εκεί, κατακτώντας το νταμπλ της περασμένης σεζόν (2024-2025) και όντας MVP της λίγκας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.