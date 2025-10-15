Ο Γάλλος στράικερ συνεχίζει να «ματώνει» τα δίχτυα στη Saudi Pro League και ο τουρκικός σύλλογος ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτησή του, στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Βαδίζοντας στα 38 χρόνια ζωής, ο Καρίμ Μπενζεμά παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ, έστω και αν πλέον βρίσκεται σε... χαμηλότερο επίπεδο, αγωνιζόμενος στη Saudi Pro League με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ.

Ωστόσο, αυτή του η ικανότητα στο σκοράρισμα, σε συνδυασμό με την ηγετική φυσιογνωμία που διαθέτει, δεν περνούν απαρατήρητα από ευρωπαϊκούς συλλόγους, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Μια από τις ομάδες που δείχνει «ζεστό» ενδιαφέρον, είναι η Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να κάνει την υπέρβαση και να προσφέρει στον Ντομένικο Τεντέσκο τον Γάλλο επιθετικό, που στη Σαουδική Αραβία αμείβεται με το ασύλληπτο ποσό των 50 εκατ. ευρώ ετησίως! Ωστόσο, το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2026 και, σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, δεδομένα το κασέ του θα... πέσει.

🚨 Fenerbahçe are going to do everything they can to attract Karim Benzema to the club this January! 🤯🇹🇷



(Source: @fotomac) pic.twitter.com/BVHRVw76bc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2025

Με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ ο Μπενζεμά μετράει 41 γκολ και 17 ασίστ σε 66 συμμετοχές από το 2023 που μετακόμισε εκεί, κατακτώντας το νταμπλ της περασμένης σεζόν (2024-2025) και όντας MVP της λίγκας.