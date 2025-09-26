Τον γύρο των social media κάνει η... κουφή κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Τσανέρ Ερκίν στο Πεντίκσπορ - Σακάριασπορ της δεύτερης κατηγορίας του τουρκικού πρωταθλήματος.

Το... είδαμε κι αυτό. Ο Τσανέρ Ερκίν της Σακάριασπορ έμεινε να απορεί στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης στην έδρα της Πεντίκσπορ, όταν είδε την κόκκινη κάρτα χωρίς να καταλάβει γιατί. Ο λόγος; Το γεγονός ότι κάποια δευτερόλεπτα πριν είχε κατευθυνθεί επιθετικά προς έναν συμπαίκτη του που δεν μάρκαρε τον προσωπικό του αντίπαλο και του έριξε ένα χαστούκι. Προφανώς δεν ήξερε πως το βίαιο χτύπημα τιμωρείται είτε γίνεται εις βάρος αντιπάλου, είτε εις βάρος συμπαίκτη και έτσι ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν είχε άλλη επιλογή παρά να τον αποβάλει. Φυσικά, το σκηνικό αυτό έκανε τον γύρο του διαδικτύου και των social media.