Τουρκία: Πρωτοφανής αποβολή για παίκτη της Σακάριασπορ επειδή χαστούκισε... συμπαίκτη του! (vid)
Το... είδαμε κι αυτό. Ο Τσανέρ Ερκίν της Σακάριασπορ έμεινε να απορεί στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης στην έδρα της Πεντίκσπορ, όταν είδε την κόκκινη κάρτα χωρίς να καταλάβει γιατί. Ο λόγος; Το γεγονός ότι κάποια δευτερόλεπτα πριν είχε κατευθυνθεί επιθετικά προς έναν συμπαίκτη του που δεν μάρκαρε τον προσωπικό του αντίπαλο και του έριξε ένα χαστούκι. Προφανώς δεν ήξερε πως το βίαιο χτύπημα τιμωρείται είτε γίνεται εις βάρος αντιπάλου, είτε εις βάρος συμπαίκτη και έτσι ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν είχε άλλη επιλογή παρά να τον αποβάλει. Φυσικά, το σκηνικό αυτό έκανε τον γύρο του διαδικτύου και των social media.
Meanwhile in Turkey, Sakaryaspor's Caner Erkin received a red card for slapping his own teammatepic.twitter.com/C2Hip795qK— COPA90 (@Copa90) September 26, 2025
