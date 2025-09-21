Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας δείχνει να αφήνει πίσω τον κακό του εαυτό, βγάζοντας μάλιστα την ασίστ για το τελικό 1-1 της Τράμπζονσπορ με την Γκαζαντιέπ.

Καλύτερα δείχνουν τα πράγματα για τον Αντρέ Ονάνα, από τη στιγμή που μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Τράμπζονσπορ, ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Καμερουνέζος κίπερ ναι μεν έχει δεχθεί δυο γκολ σε ισάριθμους αγώνες, ωστόσο η εικόνα του δεν θυμίζει αυτή που μας συνήθισε με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Στο ντεμπούτο του και την ήττα με 1-0 από τη Φενέρμπαχτσε, πραγματοποίησε 8 (!) αποκρούσεις, με την ομάδα του μάλιστα να αγωνίζεται με 10 παίκτες για περισσότερα από 70 λεπτά. Στην δεύτερή του συμμετοχή και πρώτη στην έδρα της νέας του ομάδας, ο 29χρονος νικήθηκε από τον Κέβιν Ροντρίγκες στο 39', όμως και πάλι ήταν εκεί όταν τον χρειάστηκαν οι συμπαίκτες του.

Το αποκορύφωμα ήρθε στο 70ο λεπτό, όταν με άψογη μακρινή μπαλιά βρήκε τον Ονουάτσου στην πλάτη της άμυνας, και, εκείνος με τη σειρά του πέρασε τον αντίπαλο πορτιέρε και σκόραρε, μετατρέποντας έτσι σε ασίστ την πάσα του Ονάνα που ήδη αποθεώνεται από τους Τούρκους!