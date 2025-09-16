Σε μία «μονομαχία» με έντονο το ελληνικό στοιχείο, η Ρίζεσπορ του βασικού Γιάννη Παπανικολάου νίκησε στο φινάλε την Γκεντσλερμπιρλιγκί (1-0) «βυθίζοντας» τον... Δημήτρη Γούτα! Μοιραίος ο Χένρι Ονιεκούρου με χαμένο πέναλτι.

Φινάλε για γερά νεύρα ήταν εκείνο στην αναμέτρηση της Ρίζεσπορ με την Γκεντσλερμπιρλιγκί για την 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Τουρκίας.

Ματς στο οποίο η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα έντονη με τον Γιάννη Παπανικολάου της Ρίζερπορ να ρίχνει στα βάθη της βαθμολογίας την Γκεντσλερμπιρλιγκί του Δημήτρη Γούτα. Όχι μόνο αυτό, αλλά στο πλάι του Παπανικολάου αγωνίστηκαν βασικοί οι γνώριμοί μας Ακαϊντίν και Λάτσι.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το «χρυσό» γκολ που υπέγραψε την πρώτη νίκη της Ρίζεσπορ ήρθε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Μπουλούτ, όμως λίγο αργότερα... έσπασαν καρδιές, με την ομάδα του Γούτα να κερδίζει πέναλτι. Ωστόσο, ο επίσης γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, Χένρι Ονιεκούρου, που ανέλαβε την εκτέλεση, δεν κατάφερε να νικήσει από τα έντεκα βήματα, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούει στο 90+9'! Η ήττα αυτή άφησε την Γκεντσλερμπιρλιγκί στην τελευταία θέση με μηδέν βαθμούς.