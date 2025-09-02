Στη Γαλατάσαραϊ και με τη... βούλα ο Ιλκάι Γκουντογκάν, με την τουρκική ομάδα να τον αποκτά ως ελεύθερο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στην Τουρκία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ιλκάι Γκουντογκάν, αφού η Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 34χρονου μέσου.

Ο Γκουντογκάν, μετά το δεύτερο πέρασμά του από την Μάντσεστερ Σίτι, έμεινε ελεύθερος από τους Citizens, ενώ η Γαλατάσαραϊ έκανε κίνηση για την απόκτησή του, με το deal τελικά να πραγματοποιείται. Το συμβόλαιο που υπέγραψε στην τουρκική ομάδα ο Γερμανός έχει ισχύ για δύο χρόνια.

Σε αυτές τις δύο θητείες του στη Σίτι, ο Γκουντογκάν φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου 358 φορές (65 γκολ και 47 ασίστ) και αναδείχθηκε πρωταθλητής Αγγλίας πέντε φορές. Φυσικά, μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση του Champions League το 2023, τη σεζόν που βγήκε παίκτης της σεζόν για τη Σίτι.

«Η Μάντσεστερ Σίτι θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ζήσαμε τόσες επιτυχίες μαζί και δημιουργήσαμε τόσες όμορφες στιγμές, με αποκορύφωμα το ότι ήμουν αρχηγός τη σεζόν που κατακτήσαμε το τρεμπλ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον και σίγουρα θα την παρακολουθώ από μακριά, καθώς συνεχίζω την καριέρα μου στην Τουρκία, μια χώρα που σημαίνει πάρα πολλά για μένα», δήλωσε ο 34χρονος μέσος.

Από την πλευρά της, η Σίτι αποχαιρέτησε τον Γερμανό, ένα «όνομα-ορόσημο για την επιτυχία του συλλόγου», όπως τονίστηκε στην επίσημη ανακοίνωση.



Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:



2025-2026 sezonu için net 4.500.000… pic.twitter.com/ywNvMEW3VL September 2, 2025

Ilkay Gundogan has joined Galatasaray on a permanent deal, subject to international clearance.



Thank you, @IlkayGuendogan 🩵 — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

«Φρενίτιδα» από τους οπαδούς στην Κωνσταντινούπολη

Όπως είναι φυσικό, στην Κωνσταντινούπολη έγινε ο... κακός χαμός κατά την παρουσίασή του μπροστά στους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ. Οι οποίοι αποθέωσαν το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα, επιφυλάσσοντάς τους θερμή υποδοχή.

«Το να φοράω αυτή τη φανέλα ήταν το παιδικό μου όνειρο. Δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευτυχία μου», δήλωσε χαρούμενος ο Γκουντογκάν που ως παιδί υποστήριζε την «Τσιμ Μπομ».