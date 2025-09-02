Έντερσον: Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε
Ακόμα μία σπουδαία κίνηση για την Φενερμπαχτσέ! Μετά τις ανακοινώσεις των Ακτούρκογλου από την Μπενφίκα και του Μάρκο Ασένσιο από την Παρί Σεν Ζερμέν, οι Τούρκοι έκαναν δικό τους τον Έντερσον από τη Μάντσεστερ Σίτι.
Οι πολίτες ήθελαν να διώξουν τον Έντερσον, έτσι ώστε να φέρουν στο Μάντσεστερ τον Ντοναρούμα. Έτσι, συμφώνησαν με τη Φενερμπαχτσέ για την παραχώρησή του, αντί 14 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ο βραζιλιάνος τερματοφύλακας αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από οκτώ χρόνια, από όταν είχε πάρει μεταγραφή από την Μπενφίκα το 2017, αντί 40 εκατ. ευρώ.
📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Fenerbahçe have announced the signing of Ederson from Man City. Fee worth around €14M.September 2, 2025
Επιτεύγματα και τρόπαια με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι για τον Έντερσον
Στις οκτώ σεζόν του στο «Έτιχαντ», υπήρξε ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, καταγράφοντας 372 εμφανίσεις και κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 168 από αυτές.
Με τη φανέλα της Σίτι κατέκτησε συνολικά 18 τρόπαια, ανάμεσά τους έξι Premier League και ένα Champions League. Σε ατομικό επίπεδο, κατέκτησε τρεις φορές το Χρυσό Γάντι στην ανώτατη κατηγορία της Αγγλίας. Επιπλέον, είναι γνωστός και για την εξαιρετική ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια, ως γεγονός να είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της Premier League, με συνολικά επτά.
