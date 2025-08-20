Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με τον Μάουρο Ικάρντι που έριξε κουτουλιά σε οπαδό της Γαλατάσαραϊ.

Ο Μάουρο Ικάρντι κατάφερε ξανά να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και δυστυχώς όχι για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Ο Αργεντινός φορ της Γαλατασαράι έγινε πρωταγωνιστής σε ένα επεισόδιο που ήδη κάνει τον γύρο των social media, καθώς χτύπησε με κουτουλιά έναν οπαδό της ομάδας σε δημόσια εκδήλωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες κάμερες και μάτια, με τον Ικάρντι να ρίχνει κουτουλία σε οπαδό που τον πλησίασε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι του είπε. Όπως φαίνεται από τα σχετικά βίντεο, ο επιθετικός δεν είπε κουβέντα μετά το περιστατικό αντιθέτως, αποχώρησε ήρεμος, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Τσίνα Σουάρες.

Η ενέργεια του Ικάρντι προκάλεσε σάλο στην Τουρκία, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναρωτιούνται αν πρόκειται απλώς για ένα ξέσπασμα ή για σημάδι πως ο Αργεντινός έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Από τη Γαλατασαράι, πάντως, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη τοποθέτηση.