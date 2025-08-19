Εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Ματέους Βιέτεσκα, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με την Κοτσαέλισπορ.

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Ματέους Βιέτεσκα, αφού υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο ντεμπούτο του με την Κοτσαέλισπορ. Ο Πολωνός στόπερ, που το καλοκαίρι επέστρεψε στην Κάλιαρι μετά τον δανεισμό του στους «ασπρόμαυρους», μετακόμισε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της νεοφώτιστης Κοτσαέλισπορ.

Ωστόσο, στάθηκε άτυχος, καθώς στο ντεμπούτο του υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ο Βιέτεσκα στο 22ο λεπτό του αγώνα κόντρα στην Τραμπζονσπόρ αποχώρησε τραυματίας, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

«Κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με την Τραμπζονσπόρ, ο ποδοσφαιριστής μας Ματέους Βιέτεσκα τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι.Στον παίκτη πραγματοποιήθηκε μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο Atakent Cihan. Σύμφωνα με τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε πλήρης ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Η ιατρική ομάδα μας έχει ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία του ποδοσφαιριστή μας» ανέφερε η ομάδα στη σχετική ανακοίνωση.