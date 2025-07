Ο Νιγηριανός στράικερ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της «Τσιμ Μπομ», καθώς πολλαπλά ρεπορτάζ από το εξωτερικό κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Νάπολι, με μοναδικό «πρόβλημα» τον τρόπο καταβολής της ρήτρας του παίκτη.

Στη Γαλατάσαραϊ, αλλά αυτή τη φορά κανονικά και όχι με τη μορφή δανεισμού θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν ο Βίκτορ Όσιμεν.

Ο Νιγηριανός στράικερ που πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην ομάδα της Τουρκίας, κατάφερε να πανηγυρίσει το νταμπλ με την «Τσιμ Μπομ», σκοράροντας 37 φορές και δίνοντας 8 ασίστ σε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πλέον ετοιμάζεται για... μόνιμος κάτοικος.

Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές του εξωτερικού, ο σύλλογος της Super Lig τα βρήκε με τη Νάπολι, έτσι ώστε να πληρώσει τη ρήτρα των 75 εκατ. ευρώ και να κάνει δικό του τον 26χρονο, ο οποίος με τη σειρά του έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβές στα 16 εκατ. ευρώ.

Το μόνο «κώλυμα» που προκύπτει είναι ο τρόπος που θα καταβληθεί το ποσό, με τους «παρτενοπέι» να επιθυμούν άμεση πληρωμή και τους Τούρκους να θέλουν αυτή να γίνει σε δόσεις.

🚨 Galatasaray have reached an agreement with Napoli to pay Victor Osimhen’s €75M release clause! 🇳🇬🔥



The striker will earn €16M over 4 years 💰✍️ [@DiMarzio] pic.twitter.com/3QscqzjoUF