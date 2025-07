Σοκάρει ο Σεν Μαξιμέν: «Στη Φενέρ προσπάθησαν να με ντοπάρουν»!

Ο Αλέν Σεν Μαξιμέν σε δηλώσεις του για τη θητεία του στη Φενέρ στάθηκε στο τι βίωσε εκεί και έκανε λόγο για προσπάθεια να τον ντοπάρουν!

Ο έμπειρος Γάλλος μεσοεπιθετικός, Αλέν Σεν Μαξιμέν , έκανε δηλώσεις που ήδη σοκάρουν και συζητιούνται πολύ. Δηλώσεις που αφορούν στη θητεία του στη Φενέρ.

Εκεί όπου - ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού - μεταξύ άλλων ανέφερε: «Εγώ πήγα εκεί για να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Αλλά υπήρχαν και υπάρχουν τόσα πολλά προβληματικά πράγματα γύρω από τον σύλλογο. Εάν έπρεπε να δώσω ένα παράδειγμα είναι ότι κάποια στιγμή προσπάθησαν να με ντοπάρουν»!

