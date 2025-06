Στην Τουρκία και την Σαμσουνσπόρ φαίνεται πως θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Αντουάν Μακούμπου, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες συνδέθηκε με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Αντουάν Μακούμπου ακούστηκε αρκετά τις προηγούμενες ημέρες στον ελληνικό Τύπο, καθώς σενάρια από το εξωτερικό συνέδεσαν την περίπτωση του 26χρονου χαφ της Κάλιαρι με τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Όπως αποκαλύπτει ωστόσο ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το μέλλον του βρίσκεται στην Τουρκία!

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση, ο Ρομάνο τονίζει πως η Σαμσουνσπούρ, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, συμφώνησε με την Κάλιαρι για τη μεταγραφή του Κονγκολέζου χαφ, ο οποίος με τη σειρά του έχει ανάψει το πράσινο φως για τη μετακόμισή του στην γειτονική χώρα.

Η συμφωνία βρίσκεται ακόμα σε προφορικό στάδιο, όμως μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές που θα οριστικοποιήσουν τη μεταγραφή. Αν και δεν αναγράφεται το συμφωνηθέν ποσό, στην Ιταλία την προηγούμενη περίοδο είχαν αποκαλύψει πως οι οικονομικές απαιτήσεις της Κάλιαρι κυμαίνονταν στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

