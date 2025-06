Οι νταμπλούχοι Τουρκίας θέλουν να δυναμώσουν περεταίρω ενόψει της νέας σεζόν και έκαναν «κρούση» στον Άλισον, ο οποίος όμως απάντησε αρνητικά.

Μετά την πολύ σπουδαία προσθήκη του Λιρόι Σανέ, η Γαλατάσαραϊ προσπάθησε να κάνει το «κόλπο-γκρόσο» και στη θέση του τερματοφύλακα. Οι νταμπλούχοι Τουρκίας προσέγγισαν τον Άλισον Μπέκερ, όμως αυτή τη φορά βρήκαν... τοίχο.

Ο Βραζιλιάνος πορτιέρε, παρά την επερχόμενη άφιξη του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, η οποία δεδομένα θα αυξήσει τον ανταγωνισμό για τη θέση του βασικού στη Λίβερπουλ, δεν θέλησε καν να συζητήσει με τους Τούρκους. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο 32χρονος απέρριψε αμέσως την πρόταση της «Τσιμ Μπομ», αφού θέλει να παραμείνει στην ομάδα του Άρνε Σλοτ και να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί, ενόψει και του Μουντιάλ του 2026.

🚨🟡🔴 Galatasaray are still actively searching for a top goalkeeper!



Among others, they have made a concrete enquiry for #Alisson a few weeks ago. However, he declined — he is under contract with FC Liverpool until 2027. #LFC @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/YQETRtKdLo